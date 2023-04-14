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Патриотическое мероприятие «Мы служим тебе, Россия!» пройдет в Музее Победы 23 апреля

Евгений Жуков
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Патриотическое мероприятие «Мы служим тебе, Россия!» пройдет в Музее Победы 23 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Межконфессиональный патриотический клуб «Мы служим тебе, Россия!» состоится 23 апреля в Музее Победы.

Главная тема мероприятия — «Имя Героя носит наша школа». Учащиеся образовательных учреждений представят свои проекты, в которых расскажут о выдающемся человеке, именем которого названо их место учебы.

Основной целью проекта является формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения, объединение детей и подростков вокруг идей патриотического воспитания, любви и уважения к своей стране и соотечественникам без разделения по национальному и религиозному принципу.

По словам главы столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова, данное мероприятие поспособствует формированию у юных граждан правильных нравственных ориентиров. Он выразил надежду, что ребята представят замечательные проекты, повествующие о выдающихся людях.

В Музее Победы 14 апреля пройдет экскурсия для юнармейского отряда имени Героя СССР А. Е. Голубова и активистов музея школы № 43 из города Калуги, с ними встретятся ветераны 18-го гвардейского истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман».

По словам директора калужской школы Ольги Абакумовой, в преддверии годовщины со дня рождения Голубова для подростков была подготовлена специальная просветительская программа в Музее Победы, посвященная истории легендарного авиаполка.

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