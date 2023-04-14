«Нужно начать диалог»: в Госдуме назвали условия разблокировки Twitter в России

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Twitter уже предпринимает шаги, которые могут поспособствовать его разблокировке в России. Однако для изменения ситуации руководство соцсети должно активнее проявлять инициативу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

— Я считаю, что для разговоров о разблокировке Twitter нужно начать диалог. И этот диалог должна инициировать соцсеть, а не регулятор. Мы приветствуем шаги нового собственника (бизнесмена Илона Маска — прим. «ВМ»), связанные с разблокировкой аккаунтов и попыткой выстраивания нейтральной позиции в информационной войне. Это все хорошие шаги, которые могут быть началом диалога с российским регулятором, — отметил собеседник «ВМ».

Требования российского регулятора Twitter понимает и знает, уверен депутат. В частности, площадке нужно удалить все ссылки на противоправный контент. Кроме того, Twitter обязан иметь свое представительство на территории РФ.

Также Twitter должен доказать беспристрастность своего рекомендательного алгоритма, считает Горелкин.

— Сегодня рекомендации используются для разгона фейков и антироссийской пропаганды. Этим грешат все американские социальные платформы, — полагает парламентарий.

По мнению Горелкина, Twitter, как и Facebook* — «аутсайдеры российского сегмента интернета», которые проиграли другим платформам. Поэтому возвращение Twitter больше интересно самой интернет-платформе, а не россиянам.

В среду, 12 апреля, стало известно, что депутаты разных парламентских фракций подписали обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову по поводу разблокировки соцсети Twitter. В обращении парламентарии призывают провести новую проверку соцсети на наличие материалов, которые нарушают российское законодательство. Также депутаты предлагают связаться с новым руководством Twitter и предложить ему удалить подобные материалы взамен на разблокировку.

В то же время 14 апреля владелец Twitter Илон Маск предложил пользователям новую возможность монетизации при помощи платных видео и текстов. Для этого пользователи должны подать заявку с предложением подписки своим читателям. Кроме того, теперь у пользователей Twitter с платной подпиской будет возможность писать посты до 10 тысяч символов. Также они смогут задействовать жирный шрифт и курсив.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.