Аэропорт Внуково объяснил появление на табло прямого рейса в Тбилиси

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Появление прямого рейса в Тбилиси связано с техническим сбоем, изменений в расписании на данный момент нет. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

— В расписании Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для его устранения, — рассказали РБК в пресс-службе аэропорта.

Накануне на онлайн-табло Внукова появился прямой рейс из Москвы в Тбилиси. Отмечалось, что полеты должны были совершаться в период с 18 апреля по 28 октября. Примечательно, что прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с 2019 года.

С 30 мая 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. Полеты на популярный курорт Средиземноморья будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю.

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc с 2 мая возобновит прямое авиасообщение между Москвой и Касабланкой. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и пятницам, до конца летнего сезона. В представительстве Royal Air Maroc отметили, что все технические вопросы уже решены.