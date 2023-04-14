Тейшейре предъявили обвинения по делу об утечке документов Пентагона

Фото: shutterstock

Арестованному в связи с утечкой документов Пентагона Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в изъятии, хранении и передаче секретной информации.

Он, как следует из хода заседания суда в Бостоне, оставлен под стражей как минимум до следующего судебного заседания 19 апреля. На нем, как ожидается, обвиняемому выберут меру пресечения, передает РИА Новости.

ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Им стал 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Что известно о молодом человеке и как к его аресту отнеслись в США — в материале «Вечерней Москвы».

Тейшейра был лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные файлы американской разведки. Молодой человек служил в разведывательном крыле Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.