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Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в Россию

Евгений Силаев
В мире
Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в Россию
Фото: shutterstock

Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что белорусская сторона не видит препятствий для отбывания девушкой наказания на родине. Генпрокуратура направила в Россию свое согласие на экстрадицию Сапеги.

Решение будет исполнено после получения от Москвы гарантий того, что осужденная отбудет наказание, передает РИА Новости.

Недавно Сапега дала согласие на экстрадицию в РФ для возможного отбывания дальнейшего наказания.

В мае прошлого года суд в Белоруссии приговорил девушку к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни.

Также девушку внесли в Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В качестве основания для включения россиянки в данный список было указано вступление в законную силу приговора суда РБ о признании ее виновной в разжигании расовой, национальной вражды или розни.

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