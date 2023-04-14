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Подозреваемых в покушении на главу полиции Мариуполя задержали в ДНР

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Подозреваемых в покушении на главу полиции Мариуполя задержали в ДНР
Фото: sevbutovo.mos.ru

Группа подозреваемых в организации покушения на начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина задержана в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Задержание подозреваемых происходило совместно с представителями УФСБ по ДНР, говорится в Telegram-канале МВД ДНР.

Покушение на Москвина было совершено утром 27 марта. Автомобиль главы полиции взорвался в нескольких метрах от него. Москвин получил легкую контузию. Позже он сообщил, что чувствует себя нормально.

3 апреля в результате взрыва автомобиля в Мелитополе пострадал бывший глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Тогда политик получил несколько тяжелых травм.

Накануне в Мелитополе задержали троих украинских диверсантов, причастных к терактам в Запорожской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

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