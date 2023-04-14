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Приметы и советы

США посоветовали готовиться к геополитическому фиаско на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
США посоветовали готовиться к геополитическому фиаско на Украине
Фото: Unsplash

Военно-политическому руководству Соединенных Штатов стоит начинать готовиться к геополитическому провалу и катастрофе на Украине. Такие последствия наступят из-за неминуемой победы России в военном конфликте. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил офицер ВМС США в отставке Байрон Кинг в статье для издания The Daily Reckoning.

По словам эксперта, победу России уже «почти предсказывают» военные аналитики в Вашингтоне. По их оценкам, Украину ждет поражение, а весь мир по итогам окончания конфликта — большие перемены.

При этом Кинг отметил, что ни у США, ни у Североатлантического альянса на сегодняшний день нет достаточной военно-промышленной базы для достижения тех объемов, которые РФ способна обеспечивать на постоянной основе.

В связи с этим Кинг предупредил, что для Украины и ее союзников все может закончиться чрезвычайно, а возникшее катастрофическое положение, в котором окажется Вашингтон, может быть сравнимо с поражением во Вьетнаме и Афганистане, передает 360.

Западная коалиция стран, которая усиленно снабжает Украину вооружением, уже начала трещать по швам. У Европы сейчас слишком много внутренних проблем кроме помощи Киеву, уверен бывший советник Госдепа, старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман.

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