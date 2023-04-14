Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра воинского учета и введении электронных повесток. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 14 апреля, на официальном портале правовой информации.

Данный документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также он вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

Согласно закону, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

Кроме того, оповещение о повестке будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг. Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, передает ТАСС.

11 апреля Государственная дума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Подробнее о законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».