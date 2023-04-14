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Spiegel: Поставляющий ВСУ оружие концерн Rheinmetall подвергся хакерской атаке

Евгений Силаев
В мире
Spiegel: Поставляющий ВСУ оружие концерн Rheinmetall подвергся хакерской атаке
Фото: pixabay.com/Lukas

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, поставляющий оружие Украине, подвергся хакерской атаке. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил журнал Der Spiegel.

Отмечается, что под атаку попали несколько дочерних компаний концерна, в том числе Kolbenschmidt в Неккарзульме. В Rheinmetall подтвердили факт инцидента и заявили, что от действий хакеров пострадало гражданское подразделение.

— Таким образом, срыв не повлияет на военный бизнес трех подразделений «Автомобильные системы», «Оружие и боеприпасы» и «Электронные решения», — заявил представитель компании.

Прокуратура Кельна начала проверку по данному факту, передает Spiegel.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять немецкие танки Leopard на Херсонском направлении, один из них российские военные уже затопили. Предположительно, немецкими зенитно-ракетными комплексами управляли наемники из Германии.

Чешский генерал Йиржи Шедивы назвал полученные ВСУ немецкие танки Leopard переоцененными. Действительно ли «Леопарды» имеют серьезные недостатки, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

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