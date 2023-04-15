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Приметы и советы

В США испугались бездействия Байдена перед лицом Третьей мировой войны

Ирэна Колесова
В мире
В США испугались бездействия Байдена перед лицом Третьей мировой войны
Фото: shutterstock

Президент США Джо Байден делает слишком мало для того, чтобы на планете не началась Третья Мировая война. Такую уверенность выразил председатель комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер.

По мнению конгрессмена, самая большая угроза начала Третьей мировой сейчас существует на фоне отношений между официальным Пекином и Тайванем. Галлахер уверен, что Байден при этом делает слишком мало, у него нет ощущения «безотлагательности» решительных действий, чтобы не допустить войны.

— На мой взгляд, в особенности начиная с выборов на Тайване в январе 2024 года, мы окажемся в окне максимальной опасности. И у Си Цзиньпина есть много проблем, которые ему необходимо решить в 2030-е годы, — заявил Галлахер в эфире Fox News.

Конгрессмен опасается того, что в Белом доме просто не видят угрозы, не могут оценить весь уровень опасности. Он уверен, что лично Байден должен предотвратить возможное вооруженное противостояние.

Бывший президент США Дональд Трамп регулярно поднимает тему Третьей мировой войны. Предприниматель недавно написал об этом в своей социальной сети Truth Social и не стал приводить никаких дополнительных комментариев. Трамп уверен, что опасность войны возникает именно из-за неправильной политики Джо Байдена.

Джо Байден Третья мировая война США
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