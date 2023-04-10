Трамп вновь заговорил о Третьей мировой войне в соцсети

Фото: shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп вновь поднял тему Третьей мировой войны. Предприниматель написал об этом в своей социальной сети Truth Social и не стал приводить никаких дополнительных комментариев.

— Третья мировая война, — написал Трамп без дополнений.

В начале апреля Дональд Трамп уже выступал с аналогичными высказываниями. Он выражал мнение, что Третью мировую войну сейчас своими действиями развязывает президент США Джо Байден. По словам Трампа, действия Белого дома привели к тому, что некоторым странам приходится прямо говорить о ядерном оружии. Бизнесмен подчеркнул, что в его бытность американским лидером такого никогда не происходило.

Ранее в марте Дональд Трамп выступал перед своими сторонниками и объявил, что он является единственным кандидатом в президенты США, которому действительно под силу избежать начала Третьей мировой войны. Тогда Трамп подчеркивал, что угроза такого развития событий на планете становится все более реальной.