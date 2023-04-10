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Приметы и советы

Трамп вновь заговорил о Третьей мировой войне в соцсети

Ирэна Колесова
В мире
Трамп вновь заговорил о Третьей мировой войне в соцсети
Фото: shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп вновь поднял тему Третьей мировой войны. Предприниматель написал об этом в своей социальной сети Truth Social и не стал приводить никаких дополнительных комментариев.

— Третья мировая война, — написал Трамп без дополнений.

В начале апреля Дональд Трамп уже выступал с аналогичными высказываниями. Он выражал мнение, что Третью мировую войну сейчас своими действиями развязывает президент США Джо Байден. По словам Трампа, действия Белого дома привели к тому, что некоторым странам приходится прямо говорить о ядерном оружии. Бизнесмен подчеркнул, что в его бытность американским лидером такого никогда не происходило.

Ранее в марте Дональд Трамп выступал перед своими сторонниками и объявил, что он является единственным кандидатом в президенты США, которому действительно под силу избежать начала Третьей мировой войны. Тогда Трамп подчеркивал, что угроза такого развития событий на планете становится все более реальной.

Социальные сети Третья мировая война Дональд Трамп
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