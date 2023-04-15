Интимный запрос: мошенники нашли новый способ кражи аккаунтов в Telegram

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Мошенники в России выдумывают все новые способы обмана доверчивых пользователей интернета. Недавно стало известно еще об одной схеме, в этот раз в популярном мессенджере Telegram.

Заманивают аферисты оригинально: они предлагают людям посмотреть на интимные фотографии их знакомых. Желающих, к сожалению, находится достаточно.

О новой схеме обмана пользователей рассказали в интервью «Известиям» специалисты «Лаборатории Касперского». Они поделились, что в мессенджере для этих целей запущен специальный бот. Якобы он способен найти самые пикантные фотографии каждого человека — именно это он и предлагает.

Разумеется, сначала этот бот просит авторизироваться и ввести личные данные. Делать этого ни в коем случае нельзя, иначе таким образом мошенники просто крадут аккаунты. Эксперт компании «РТК-Солар» Александр Вураско добавил, что таких фейковых страниц авторизации в мессенджере сейчас очень много, и пользователям нужно быть настороже.

Мошенники придумали новую схему обмана — выведение денег по QR-коду, который можно создать в мобильном приложении банка. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, как работает подобный вид мошенничества и можно ли обезопасить себя и свой кошелек.