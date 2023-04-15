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Благодатный огонь доставят в Россию из Иерусалима в ночь на 16 апреля

Никита Худяков
Общество
Благодатный огонь доставят в Россию из Иерусалима в ночь на 16 апреля
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь в Москву из Иерусалима 16 апреля, представители епархий Русской православной церкви привезут его в десятки городов России. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе ФАП.

— Делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву, во «Внуково-3», где его смогут принять представители епархий Русской православной церкви, — говорится в сообщении.

Отмечается, что широкой встречи Благодатного огня не планируется, передает РИА Новости.

Также в пасхальную ночь с 15 на 16 апреля Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Благодатный огонь сходит в Иерусалиме ежегодно. Это таинство считается важным событием для православных верующих, так как символизирует воскрешение Иисуса Христа и тесную связь Сына Божьего с паствой — людьми. Все о предстоящем празднестве в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

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