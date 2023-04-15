Сергей Собянин рассказал о работе сети городских экоцентров

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице работает сеть городских экоцентров для всех, кто неравнодушен к охране окружающей среды. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Инновационный экоцентр «Яуза» знакомит посетителей с экологическими профессиями будущего. Занятия проходят в интерактивном мультимедийном формате, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в экоцентре «Цветоводство» в павильоне № 29 на ВДНХ при помощи VR-очков можно узнать о жизни муравейника изнутри. Также интерактивная экспозиция на «Воробьевых горах» поможет усвоить полезные экопривычки и научит разумному потреблению.

Кроме того, в экоцентре «Лесная сказка» посетителей научат различать животных по следам, а птиц — по голосам. В «Битцевском лесу» расскажут об альтернативной энергетике, раздельном сборе и переработке отходов и лесных экосистемах, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

С 4 апреля по 14 мая в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ проходит выставка лучших акварелистов России. Картины удалось собрать благодаря иранской художнице Саре Мохебеян и галерее, носящей ее имя. Кроме того, в это же время в экоцентре пройдет выставка металлических ландшафтных композиций от ведущих художников по металлу.