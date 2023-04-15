Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В России за сутки выявили 7445 новых случаев коронавируса

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 7445 новых случаев коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 37 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1085 человек было госпитализировано в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 8731 пациент, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 7445 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось из-за коронавируса, поскольку он давал осложнения тромбофилического характера, то есть вызывал тромбозы. Однако сейчас COVID пошел на спад, а смертность от болезней сердца и сосудов в стране снизилась на 10 процентов.

Современные технологии помогают получить медицинскую помощь не выходя из дома. Широкую популярность телемедицина получила во время пандемии коронавируса и с тех пор прочно вошла в нашу жизнь. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой, когда можно обращаться за удаленной медпомощью.

Здоровье Инфекции Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте