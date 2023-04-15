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Молодую ушастую сову спасли в Лубянском проезде в Москве

Никита Худяков
Происшествия
Молодую ушастую сову спасли в Лубянском проезде в Москве
Фото: Прокуратура Москвы

Молодую ушастую сову, которую незаконно использовали для фотографирования за деньги, спасли в Лубянском проезде. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 15 апреля.

— В Лубянском проезде работники межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы выявили молодую ушастую сову, которую незаконно использовали за денежное вознаграждение для фотографирования, — сказала она.

Отмечается, что ушастая сова включена в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и внесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости.

У владельца отсутствовали документы на сову. В данный момент она передана в столичный центр реабилитации диких животных.

13 марта стало известно, что прокуратура добилась закрытия питомника, который был организован на частном участке в местном селе. Приют располагался на участке для индивидуального жилищного строительства, специального разрешения на содержание диких животных у владельцев не было.

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