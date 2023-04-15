Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Знаковое событие произошло в субботу, 15 апреля.

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В ходе церемонии патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии и начал раздавать огонь прихожанам. Получили его и представители Фонда Андрея Первозванного, которые уже направились в аэропорт Бен-Гурион. Оттуда Благодатный огонь будет доставлен в Россию, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Благодатный огонь сходит в Иерусалиме ежегодно. Это таинство считается важным событием для православных верующих, так как символизирует воскрешение Иисуса Христа и тесную связь Сына Божьего с паствой — людьми. Все о предстоящем празднестве в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».