В Севастополе возобновили работу морского пассажирского транспорта

Фото: shutterstock

Морской пассажирский транспорт возобновил работу в штатном режиме. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Удивительное внимание укропабликов и либеральных ресурсов сегодня к перекрытию рейда в Севастополе. Для тех, кто пытается на ровном месте раздуть из этого новость, сообщаю: сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по противоподводно-диверсионной обороне, — сказал политик.

Рейд вновь открыт, также запускается движение катеров, написал Развожаев в Telegram-канале. Глава города уточнил, что сейчас в Севастополе обстановка спокойная.

Утром 15 апреля катера и пароходы в Севастопольской бухте остановили движение. На тот момент причины произошедшего не объяснялись.