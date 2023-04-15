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Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастопольской бухте

Никита Худяков
Общество
Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастопольской бухте
Фото: shutterstock

Паромы и катера в Севастопольской бухте остановили движение. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщило «ГКУ Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

— Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, — говорится в сообщении.

Причины перекрытия не поясняются. На данный момент на конечных остановках организована перевозка пассажиров автобусами, передает РИА Новости.

22 марта губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что Черноморский флот отразил атаку морских беспилотников в Севастополе. По его словам, в общей сложности было уничтожено три объекта, пытавшихся проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали.

В тот же день в Севастопольской бухте было временно остановлено движение морского транспорта.

Утром 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие данные Россия может извлечь из обломков аппарата.

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