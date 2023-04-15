Зеленский ввел санкции против вратаря ЦСКА Акинфеева

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда спортсменов и тренеров из России, в том числе вратаря московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева.

Отмечается, что также под санкции попал ряд фигуристов. Среди них: Иван Букин, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев.

Также в списке фигурируют футболисты Динияр Билялетдинов и Юрий Газинский, хореограф по фигурному катанию Илья Авербух, лыжница Вероника Степанова, а также гимнасты Светлана Хоркина и Артур Далалоян, передает «Лента.ру».

13 апреля Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН». Представители ЕС заявили, что ЧВК якобы «несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В свою очередь РИА «ФАН», как следует из сообщения Европейского союза, якобы дезинформирует людей о конфликте на Украине.

ЕС планирует обсудить 11-й пакет санкций в отношении России сразу после католической Пасхи. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что на этот раз может в него войти.