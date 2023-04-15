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Волонтеры помогают пришедшим в пункт отбора на контрактную службу с заполнением документов

Евгений Силаев
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Волонтеры помогают пришедшим в пункт отбора на контрактную службу с заполнением документов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Волонтеры помогают посетителям пункта отбора на контрактную службу заполнить необходимые документы. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил один из волонтеров пункта Александр Ксенофонтов.

По его словам, посетителей прямо на входе направляют в нужные кабинеты. Им помогают как можно быстрее пройти медкомиссию, а также заполнить необходимые документы.

— В дальнейшем помогаем чтобы все прошли быстро медкомиссию, также направляем их, ведем за руку вплоть до кабинета, чтобы никто не потерялся и все прошли быстро и потратили на это как можно меньше времени, — рассказал Ксенофонтов.

Посетить пункт отбора на службу по контракту могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет. При себе необходимо иметь паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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