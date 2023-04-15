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В тоннеле станции метро «Первомайская» задержали пьяного мужчину

Евгений Силаев
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В тоннеле станции метро «Первомайская» задержали пьяного мужчину
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, метро Первомайская Карта всех событий

Полицейские задержали пьяного мужчину, зашедшего в тоннель станции метро «Первомайская». Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

— Предварительно установлено, что сегодня на станции метро «Первомайская» мужчина с внешними признаками опьянения спустился на пути и зашел в тоннель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в полиции.

В данный момент решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности, передает агентство городских новостей «Москва».

Вечером 15 апреля движение поездов от «Щелковской» до «Партизанской» на синей ветке метро было временно приостановлено. Причиной остановки стало падение человека на рельсы.

На восточной части той же ветки 15 апреля на пути также упал человек. Из-за этого движение поездов между станциями осуществлялось с увеличенными интервалами.

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