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Поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся в американском штате Мэн

Юлия Курганова
В мире
Поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся в американском штате Мэн
Фото: shutterstock

Крупная железнодорожная катастрофа произошла в штате Мэн в Соединенных Штатах. Об этом сообщил в субботу, 15 апреля, портал Fox23.

Согласно информации пожарно-спасательной службы, поезд, который перевозил опасные вещества, сошел с рельсов и загорелся к северу от деревни Роквуд.

Авария произошла на Центральной железной дороге штата Мэн и Квебека. Местных жителей попросили не приближаться к району катастрофы, сказано в статье.

Другие подробности не приводятся.

4 апреля при сходе поезда с рельсов в Нидерландах погиб один человек и несколько десятков пострадали. Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения со строительным материалом.

3 апреля в Соединенных Штатах с рельсов сошли 25 вагонов с пивом. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор штата Монтана Грег Джианфорте сообщил, что получил всю оперативную информацию о произошедшем, будут мобилизованы все ресурсы для устранения последствий. Власти штата не считают, что авария может нести какую-либо угрозу экологии.

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