ФК «Спартак» одержал победу над «Торпедо» в 23-м туре РПЛ

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Футбольный клуб «Спартак» победил столичную команду «Торпедо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве, она закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей голы забили Кейт Бальде и Роман Зобнин. В «Торпедо» отличился Илья Стефанович.

В настоящее время «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками. «Торпедо» находится на последней строчке, имея в активе 13 баллов. Лидером является «Зенит» с 54 очками.

В следующем матче «Спартак» встретится с тольяттинским «Акроном» в рамках Кубка России. Игра состоится 19 апреля. 22 апреля «Торпедо» сыграет с «Химками» в матче РПЛ.

8 апреля футбольный клуб «Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. Матч, прошедший на поле красно-белых, завершился со счетом 3:3.

Тольяттинская футбольная команда «Акрон» в серии пенальти ранее обыграла московское «Динамо» в матче первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России. Встреча составов состоялась 4 апреля в Москве.