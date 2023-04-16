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Журналисты Die Welt испугались шпионок из РФ, которые якобы вербуют политиков через сайты знакомств

Юлия Курганова
В мире
Журналисты Die Welt испугались шпионок из РФ, которые якобы вербуют политиков через сайты знакомств
Фото: Pixabay

Журналисты немецкого портала Die Welt испугались «российских шпионок», которые якобы вербуют политиков и военных через сайты знакомств. В материале говорится, что агенты будто бы специально знакомятся с военнослужащими или политиками, чтобы выведать у них секретную информацию.

— Платформа знакомств пытается привлечь людей, которые готовы любить. Это означает: просто проведите вправо по экрану мобильного телефона, где уже ждет партнер вашей мечты или российская спецслужба. Агенты должны расставить на сайтах знакомств любовные ловушки. Они целенаправленно искали профили солдат и политиков Бундесвера на сайте знакомств, чтобы использовать их в качестве источников информации, — сказано в статье.

Немцев настолько напугали предполагаемые российские шпионки, что они предупредили об этом военных из нескольких стран Североатлантического альянса, которые собрались на конференции в южной Германии, передает Ura.ru.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в программе RTL Direkt рассказала о причине присоединения Финляндии к НАТО. Ее заявление раскритиковали читатели немецкого издания Die Welt.

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