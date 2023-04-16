Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 16 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 16 апреля, в столичном регионе ожидается облачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 6–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 33 процентов, передает портал «Метеоновости».

На следующей неделе, 17–23 апреля, в столице потеплеет: столбики термометров могут показать до плюс 17 градусов. При этом в отдельные дни в городе не исключены осадки, а атмосферное давление в течение недели будет повышенным. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, когда в Москву вернется «майская погода».