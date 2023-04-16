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«Оскотинилась до последней степени»: политик Худяков резко высказался о дочери Машкова

Юлия Курганова
Общество
«Оскотинилась до последней степени»: политик Худяков резко высказался о дочери Машкова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На днях дочь актера Владимира Машкова Мария выступила в социальных сетях с эмоциональным заявлением. Она призвала россиян бежать из страны. Актриса сообщила о якобы приближающемся «контрнаступлении Украины» и заявила, что в эмиграции будет не так страшно.

Машкова много лет живет в Соединенных Штатах. После начала спецоперации она публично выступила с критикой России.

На резонансный пост актрисы отреагировал политик и общественный деятель Роман Худяков. Он пожалел отца Марии, который открыто поддерживает СВО. Дочь Машкова, отметил политик, превратилась в рупор западной пропаганды и, возможно, ее завербовало ЦРУ, сообщает «Экспресс газета».

— Мария Машкова оскотинилась до последней степени. Теперь ее можно только пристрелить, как бешеную собаку, как у Гоголя, — ибо она предатель и жаждет поражения своей страны, и поставить нас всех, россиян, русских и другие народы России, на колени перед коллективным Западом, — резко высказался Худяков.

В прошлом году Мария Машкова жестко высказалась об отце. Артистка послала родственника в «одно место», абсолютно позабыв о том, что именно знаменитый отец дал ей путевку в жизнь.

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