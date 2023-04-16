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Китай вывел на орбиту метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков

Полина Пашкина
В мире
Китай вывел на орбиту метеоспутник Fengyun-3 для измерения осадков
Фото: Pixabay

Китай успешно вывел на орбиту метеорологический спутник «Фэнъюнь-3». Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщили в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Уточняется, что спутник будут использовать для измерения атмосферных осадков.

Запуск аппарата произошел в 4:36 по московскому времени. Его отправили на орбиту с космодрома Цзюцюарь, который располагается в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, передает РИА Новости.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявил, что в стране необходимо увеличить производство спутников. По его словам, следует сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства, и работу нужно провести совместно с технологическим бизнесом.

Отечественная Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 21 марта стала полностью независимой от зарубежной метеорологической информации. Это стало возможным благодаря сформировавшейся системе спутников. В настоящее время на орбите Земли находятся 12 гидрометеорологических аппаратов, один из которых запустили в космос чуть более месяца назад.

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