Росгидромет стал полностью независимым от зарубежной метеоинформации

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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) стала полностью независимой от зарубежной метеорологической информации благодаря сформировавшейся системе спутников. Об этом во вторник, 21 марта, заявил глава службы Игорь Шумаков.

— Эти аппараты позволяют нам полностью отказаться от зарубежной метеорологической информации, которую мы раньше получали, — приводит слова Шумакова агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время на орбите Земли находятся 12 гидрометеорологических аппаратов. Один из них запустили в космос чуть более месяца назад с космодрома Байконур. На орбите находятся три новейших модели.

Уточняется, что до конца 2023 года Росгидромет планирует совместно с Роскосмосом вывести на орбиту еще шесть гидрометеорологических аппаратов.

Росгидромет также восстановит государственную наблюдательную сеть на территории новых субъектов России — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, в них уже на протяжении нескольких месяцев работают над обеспечением гидрометбезопасности.