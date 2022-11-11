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Росгидромет восстанавит наблюдательную сеть в новых субъектах РФ

Лейла Алиева
Общество
Росгидромет восстанавит наблюдательную сеть в новых субъектах РФ
Фото: Павел Волков / «Вечерняя Москва»

Росгидромет восстановит государственную наблюдательную сеть на территории новых субъектов РФ. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), национальный координатор Рамочной конвенции ООН об изменении климата Игорь Шумаков.

Он напомнил, что принадлежащая Украине государственная наблюдательная сеть была разрушена.

— Надо восстанавливать сеть, надо набирать сотрудников. Ведь государственная наблюдательная сеть — это не железки, компьютеры, провода или датчики, это прежде всего люди, которых у нас 36 тысяч человек по стране. Потому что без человека метеорология не делается, — отметил Шумаков.

Глава Росгидромета добавил, что в новых субъектах России уже на протяжении нескольких месяцев работаю над обеспечением гидрометбезопасности и выдает всю необходимую информацию, пишет ТАСС.

В конце сентября президент РФ подписал четыре договора о принятии ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

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