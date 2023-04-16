Суданские военные взяли под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане

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Вооруженные силы (ВС) Судана взяли под свой контроль все штабы Сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурман. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на представителя суданской армии.

Накануне СБР заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта в столице Судана Хартуме. До этого они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме.

— Мы взяли под свой контроль все штабы СБР в Омдурмане со всей их техникой, — приводит слова собеседника телеканала Al-Jazeera РИА Новости.

Омдурман является городом-спутником Хартумы. В столице продолжаются интенсивные столкновения армии и спецназа. Спецназ оставил позиции в Омдурмане, бросив свою технику и вооружение.

15 апреля главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования (СБР).

Согласно данным агентства Reuters, количество погибших при столкновениях в Судане увеличилось до 56 человек. Еще 596 граждан пострадали.