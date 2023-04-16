Reuters: Число погибших при столкновениях в Судане увеличилось до 56 человек

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Число погибших при столкновениях в Судане увеличилось до 56 человек, 596 граждан пострадали. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на центральный комитет врачей страны.

— Погибли 56 человек, пострадали 596, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого сообщалось, что во время столкновений в Судане погибли около 25 человек, еще 183 гражданина пострадали.

15 апреля главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования (СБР). В СБР заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума. Также они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме.

Позднее правительственные войска нанесли серию авиаударов по базам СБР. Полковник ВС Судана Халед Абдулла сообщил, что военные взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове. Он подчеркнул, что в ходе сражений были потери.

По словам аль-Бурхана, СБР планировали совершить несколько покушений. Также мятежники, добавил он, намеревались захватить ряд жизненно важных районов Хартума.