Врачи сообщили о 25 погибших и 183 пострадавших в Судане во время столкновений

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Во время столкновений в Судане погибли около 25 человек, еще 183 гражданина пострадали. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральный комитет врачей страны.

— Невозможно определить, являются ли все из них гражданскими, — сказано в публикации.

Отмечается, что двое человек погибли в аэропорту Хартума, четверо — в городе Омдурман, восемь человек — в городе Ньяла, шестеро — в городе Эль-Обейд и пять — в Эль-Фашире.

15 апреля главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования (СБР). В СБР заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума. Также они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме.

Позднее правительственные войска нанесли серию авиаударов по базам СБР. Полковник ВС Судана Халед Абдулла сообщил, что военные взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове. Он подчеркнул, что в ходе сражений есть потери.

По словам аль-Бурхана, СБР планировали совершить несколько покушений. Также мятежники, добавил он, намеревались захватить ряд жизненно важных районов Хартума.