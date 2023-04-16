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Пасхальные богослужения в Москве прошли без происшествий

Полина Долганова
Город
Пасхальные богослужения в Москве прошли без происшествий
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пасхальные богослужения в столице прошли без происшествий. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ночь с 15 на 16 апреля богослужения прошли в более чем 500 храмах и церквях города. Там дежурили более 700 спасателей и добровольцев.

— Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено, — добавил Бирюков.

Он уточнил, что перед праздником на религиозных объектах проверили доступность путей эвакуации и работоспособность систем пожарной автоматики, передает Telegram-канал «Комплекс городского хозяйства Москвы».

В ночь с 15 на 16 апреля Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сергей Собянин поздравил москвичей с Христовым Воскресением. По его словам, в дни этого светлого жизнеутверждающего праздника Пасхи люди испытывают особое желание творить добро.

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