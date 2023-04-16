Собянин: На северо-востоке Москвы появятся новые школы, спорткомплекс и поликлиника

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Северо-Восточном административном округе Москвы будут построены четыре социально значимых объекта. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в составе жилого комплекса «Кольская 8» в Бабушкинском районе столицы появится школа на 600 мест. Ее планируют достроить к 2026 году. Еще одну школу на 650 мест возведут в составе ЖК «Шереметьевский». Ввод образовательного учреждения в эксплуатацию также запланирован на 2026 год.

— Помимо учебных классов, в зданиях создадут лабораторно-исследовательский комплекс, обеденный зал, медблок, мастерскую живописи и рисунка, многофункциональный информационный библиотечный центр. Прилегающие к школам территории благоустроят и сделают зоны для спокойного отдыха, — сообщил Собянин в Telegram-канале.

Уточняется, что во всех зданиях будут созданы все необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В районе Бибирево в этом году планируют достроить спортивный комплекс «Баланс». Его готовность оценивают уже на 65 процентов. Внутри объекта расположатся бассейны для детей и взрослых, а также тренажерный зал.

На улице Ленская в Бабушкинском районе появится детско-взрослая поликлиника, строительная готовность которой составляет 90 процентов. Здание по новому столичному стандарту рассчитано на 750 посещений в смену, его разделят на детский и взрослый блоки.

Кроме того, в СВАО расширяют возможности уже действующих медицинских учреждений. Так, на улицах Декабристов и 1-й Напрудной появятся пристройки к поликлиникам.

Сергей Собянин сообщил, что к концу 2023 года сотрудники центров госуслуг будут работать администраторами во всех столичных медицинских учреждениях.