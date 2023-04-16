Российское подразделение Henkel Lab Industries начало русифицировать бренды

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Российское подразделение бренда Henkel, которое с начала 2023 года ведет деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, приступила к русификации своих продуктов. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства убедился, что в продажу в магазины и на маркетплейсы поступила знакомая продукция со старым дизайном, но под новыми названиями на русском языке.

Так, кондиционер для белья Vernel получил наименование «Вернель», туалетные блоки Bref — «Бреф», а порошок для стирки Persil — «Персил».

В компании Lab Industries подтвердили, что она осуществляет деятельность как самостоятельная организация. Сделка по продаже активов Henkel в России «находится на финальном этапе».

Уточняется, что товар продолжает производиться на тех же предприятиях и проходить проверку перед поступлением в продажу, передает РИА Новости.

В апреле 2022 года Henkel объявила о прекращении бизнес-деятельности в России на фоне спецоперации на Украине. При этом в компании отметили, что 2500 сотрудников Henkel в РФ временно продолжат работу на предприятии.