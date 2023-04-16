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Собянин: На выставочных площадках Москвы разместили работы юных столичных художников

Полина Пашкина
Город
Собянин: На выставочных площадках Москвы разместили работы юных столичных художников
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в воскресенье, 16 апреля, о поддержке столичных талантливых юных художников. По его словам, их работы выставляют на различных городских площадках.

Так, в 2022 году работы победителей конкурса «Мой город — Москва» представили в известных выставочных пространствах.

— Например, сразу две 16-летние ученицы художественной школы № 9 — Ольга Струкалева и Екатерина Горелова — выставлялись в Музее современной истории России, — сообщил Собянин в Telegram-канале.

Посетители Выставочного зала Управления непрерывного художественного образования, а также нескольких детских художественных школ и библиотек, смогли ознакомиться с работами 15-летней Златы Баранцевой. А в Московской городской Думе выставили картины 14-летнего Михаила Фадеева, трижды ставшего победителем Кубка России по художественному творчеству.

Сейчас ознакомиться с работами талантливых юных художников можно в медицинских учреждениях Москвы. В них с начала 2023 года проходит выставка «Дети — врачам».

На открытых площадках столицы 20 апреля стартует третий тур конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

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