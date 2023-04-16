Востребованность и индивидуальный подход: как организовано поступление на контрактную службу в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столичный пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно прибывают сотни желающих подать заявление. С момента открытия центра за две недели его посетили уже более нескольких тысяч людей. Точка отбора является востребованной, и ее посетители могут с комфортом сделать все необходимое в одном месте. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает ТАСС.

Пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, дом № 5, строение 1. Он расположился в 15 минутах ходьбы от станций метро «Тимирязевская» и «Дмитровская».

В самом пункте посетители могут получить талон в электронной очереди. С собой им необходимо иметь заполненную анкету и пакет документов. Однако, если у потенциального рекрута нет бланка, его могут выдать на месте для заполнения в специально отведенном для этого месте.

По будням пункт отбора работает с 09:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 18:00, по воскресеньям — с 09:00 до 15:00. В случае если потенциальные рекруты не смогли пройти все шаги отбора с первого раза, они могут продолжить процедуру при повторном посещении с того этапа, на котором остановились, передает ТАСС.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.