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Бойцы спецназа «Ахмат» пять дней отражали атаки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшись в окружении в районе Белогоровки. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— В последнее время я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа «Ахмат», которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки. Пять суток они воевали с противником, отражая одну атаку за другой, и уничтожили очень много врагов, — поделился он.

По словам Кадырова, бойцы спецназа сумели завладеть всей необходимой им информацией, подпустили противника ближе и сумели одолеть его. Действия бойцов могут быть примером для остальных российских солдат, написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в городе, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за Артемовск. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».