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Приметы и советы

Мерседес врезался в столб в районе Рязанского шоссе

Евгений Белоусов
Происшествия
Мерседес врезался в столб в районе Рязанского шоссе
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

ДТП произошло в районе дома 7 на Рязанском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 16 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», автомобиль марки «Мерседес» врезался в столб. Информация о пострадавших пока уточняется. В районе ДТП перекрыта одна полоса движения.

Серьезная авария произошла также в Москве 13 апреля. На севере столицы микроавтобус столкнулся с автомобилем такси. Авария произошла на улице Правды в районе дома № 24. О пострадавших ничего не сообщалось.

Еще одна авария произошла на Сельскохозяйственной улице. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. На место инцидента сразу выдвинулись городские экстренные службы.

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