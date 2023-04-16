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Пришедшие в столичн­ый пункт отбора на контрактную службу об­служиваются в режиме одного окна

Евгений Белоусов
Город
Пришедшие в столичн­ый пункт отбора на контрактную службу об­служиваются в режиме одного окна
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Пришедшие в​ Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве​ обслуживаются в ре­жиме одного окна.​ Об этом стало известно в воскресенье, 16 апреля.

Посетителей сразу на­правляют, чтобы уско­рить процесс прохожд­ения всех комиссий. Также с заполнением анкет гражданам помо­гают волонтеры.​ В пункт съезжаются граждане со всех регионов страны. Так, один из кандидатов в контрактники прибыл из Иркутска.

Другой кандидат отметил, что для него это первая командировка, но у него есть опыт срочной двухгодичной службы. Он добавил, что у него есть жена и двое детей, но он все равно хочет стать добровольцем.

— Воинская специальность подразумевает непосредственно освоение систем связи, систем технических — специализация довольно широкая, необязательно все в штурмовики попадут. Очень важно, что своевременно налаженная работа инфраструктуры, — заявил военный эксперт Андрей Старых.

По его словам, каждого добровольца все равно необходимо, если не обучать с нуля, то доучить в рамках современных условий, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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