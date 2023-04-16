Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Corriere della Sera: Берлускони перевели из реанимации в обычную палату

Евгений Белоусов
В мире
Corriere della Sera: Берлускони перевели из реанимации в обычную палату
Фото: shutterstock

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которого недавно госпитализировали из-за осложнений на фоне лейкемии, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщила газета Corriere della Sera.

Переместить экс-премьера в обычную палату врачи решили после заметных улучшений в состоянии Берлускони, говорится в публикации.

5 апреля Берлускони был госпитализирован в миланскую клинику «Сан-Раффаэле». По информации СМИ, 86-летний политик находился в палате интенсивной терапии. Причиной обращения к медикам стала одышка.

6 апреля стало известно о диагностировании у экс-премьера лейкемии. Заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации. В стратегию лечения политика включили лечение легочной инфекции, которое должно ограничить негативные последствия крайне высокого содержания лейкоцитов в крови и вернуть экс-премьера к прежнему клиническому состоянию.

28 марта политика госпитализировали в клинику с жалобами на сильные боли.

30 марта Берлускони выписали. Медики сообщили, что бывший премьер-министр Италии проходил обследования. Отмечается, что в больнице Берлускони навещали сын Луиджи и брат Пабло.

Здоровье Италия Сильвио Берлускони
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте