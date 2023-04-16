Corriere della Sera: Берлускони перевели из реанимации в обычную палату

Фото: shutterstock

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которого недавно госпитализировали из-за осложнений на фоне лейкемии, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщила газета Corriere della Sera.

Переместить экс-премьера в обычную палату врачи решили после заметных улучшений в состоянии Берлускони, говорится в публикации.

5 апреля Берлускони был госпитализирован в миланскую клинику «Сан-Раффаэле». По информации СМИ, 86-летний политик находился в палате интенсивной терапии. Причиной обращения к медикам стала одышка.

6 апреля стало известно о диагностировании у экс-премьера лейкемии. Заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации. В стратегию лечения политика включили лечение легочной инфекции, которое должно ограничить негативные последствия крайне высокого содержания лейкоцитов в крови и вернуть экс-премьера к прежнему клиническому состоянию.

28 марта политика госпитализировали в клинику с жалобами на сильные боли.

30 марта Берлускони выписали. Медики сообщили, что бывший премьер-министр Италии проходил обследования. Отмечается, что в больнице Берлускони навещали сын Луиджи и брат Пабло.