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Дом на Библиотечной улице в центре Москвы капитально отремонтируют

Юлия Курганова
Город
Дом на Библиотечной улице в центре Москвы капитально отремонтируют
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Библиотечная улица, 6 Карта всех событий

Утвержден проект капитального ремонта жилого дома на улице Библиотечная, 6 в Таганском районе. Об этом сообщается на сайте комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Ремонтные мероприятия предусмотрены как внутри, так и снаружи дома. В помещениях общего пользования отремонтируют потолок и стены, обновят напольное покрытие, заменят систему мусороудаления и двери. Также запланированы комплексный ремонт фасада, кровли, замена козырьков и входных дверей. Специалисты облицуют цоколь и обновят покрытие крылец и ступеней входных групп, окрасят металлические пандусы, отремонтируют лоджии.

Кроме того, в ходе ремонта модернизируют инженерные сети.

В этом году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда начнется обновление фасада дома 1941 года постройки на Рязанском проспекте. Для проведения работ разработан уникальный проект, который учитывает все особенности объекта.

Москва Капитальный ремонт Таганский район
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