Дом на Библиотечной улице в центре Москвы капитально отремонтируют

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Библиотечная улица, 6 Карта всех событий

Утвержден проект капитального ремонта жилого дома на улице Библиотечная, 6 в Таганском районе. Об этом сообщается на сайте комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Ремонтные мероприятия предусмотрены как внутри, так и снаружи дома. В помещениях общего пользования отремонтируют потолок и стены, обновят напольное покрытие, заменят систему мусороудаления и двери. Также запланированы комплексный ремонт фасада, кровли, замена козырьков и входных дверей. Специалисты облицуют цоколь и обновят покрытие крылец и ступеней входных групп, окрасят металлические пандусы, отремонтируют лоджии.

Кроме того, в ходе ремонта модернизируют инженерные сети.

В этом году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда начнется обновление фасада дома 1941 года постройки на Рязанском проспекте. Для проведения работ разработан уникальный проект, который учитывает все особенности объекта.