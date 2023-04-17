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Приметы и советы

В подмосковном Серпухове 11-летнюю школьницу несколько месяцев насиловал родной дядя

Юлия Курганова
Происшествия
В подмосковном Серпухове 11-летнюю школьницу несколько месяцев насиловал родной дядя
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Школьница из Серпухова рассказала психологу, что ее на протяжении нескольких месяцев насиловал родной дядя. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Четвероклассница оказалась на отдыхе в оздоровительном центре под Наро-Фоминском. Там она попала на консультацию к психологу. В разговоре со специалистом 11-летний ребенок сообщил, что с осени прошлого года ее неоднократно насиловал 42-летний дядя. Мать девочки ни о чем не знала, так как была занята на работе.

Психолог передала всю информацию в правоохранительные органы. Школьницу забрали органы опеки и отправили в семейный центр помощи.

Позже выяснилось, что девочка воспитывалась в неполной семье: с 31-летней матерью, младшим братом и тем самым дядей, который имел судимость за неуплату алиментов. В отношении мужчины начали проводить проверку, сказано в сообщении Telegram-канала.

9 апреля правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки, в Зеленограде. Инцидент произошел на улице 1 Мая. Обвиняемый находился в своей квартире вместе с ранее знакомой девушкой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он изнасиловал потерпевшую.

Изнасилования Серпухов Дети Полиция
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