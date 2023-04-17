В США назвали самый грандиозный просчет Запада в отношении РФ

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Санкции против Российской Федерации из-за конфликта на Украине оказались самым грандиозным просчетом Запада за всю историю. Такое мнение высказали эксперты в статье для издания American Thinker.

— Санкции не смогли поставить экономику России на колени, как многие предсказывали. Она не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада СССР, — написали авторы публикации.

Статистика указывает на то, что, пока западные страны будут сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей, экономика РФ будет расти быстрее немецкой или британской, а потом перегонит и другие западные экономики, в том числе Соединенных Штатов, отмечается в статье.

Также Россия преуспевает в военной сфере, наладив производство обороной продукции, в то время как Запад испытывает дефицит боеприпасов, который вызван поддержкой киевского режима.

По словам экспертов, западные страны теряют влияние на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, и данные регионы стремятся к сотрудничеству с более надежным партнером — Россией.

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может помешать переизбранию президента Соединенных Штатов Джо Байдена в следующем году. Об этом сказано в статье агентства Bloomberg. По мнению авторов публикации, если в 2020 году США выступали в роли «миротворца» в ценовом конфликте между участниками ОПЕК, то сейчас Америка стала «мишенью» для участников альянса.