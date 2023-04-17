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В Индонезии во время операции по спасению пилота погибли шесть солдат, 30 пропали

Юлия Курганова
В мире
В Индонезии во время операции по спасению пилота погибли шесть солдат, 30 пропали
Фото: АГН Москва

Шесть солдат погибли, 30 пропали без вести во время операции по спасению новозеландского летчика в Папуа, Индонезия. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил австралийский телеканал ABC, ссылаясь на местные власти.

Представители сепаратистской организации TPNPB-OPM 8 февраля сбили лайнер индонезийской авиакомпании Susi Air и взяли в заложники пилота. В связи с этим силы безопасности Индонезии начали операцию против группы боевиков-сепаратистов в Западном Папуа.

— По меньшей мере шесть человек погибли, а еще 21 скрылись в джунглях, — сообщил канал со ссылкой на военные отчеты.

Однако отмечается, что представитель военных подтвердил только одного погибшего. По данным ABC, власти ищут 30 пропавших военных.

— Пока точно неизвестно, сколько военных индонезийской армии погибло и было ранено. Мы продолжаем поиски, но сильный дождь, туман и отсутствие связи затрудняют усилия по поиску и эвакуации, — рассказал представитель вооруженных сил Папуа Герман Тарьяман.

16 апреля сообщалось, что три сотрудника Всемирной продовольственной программы погибли в ходе конфликта в Судане. Они погибли в ходе столкновений, вспыхнувших в Кабкабии в Северном Дарфуре, при исполнении своих служебных обязанностей.

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