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Три сотрудника продовольственной программы ООН погибли в Судане

Евгений Белоусов
В мире
Три сотрудника продовольственной программы ООН погибли в Судане
Фото: twitter/RussiaUN

Три сотрудника Всемирной продовольственной программы (ВПП) погибли в ходе конфликта в Судане. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщили в пресс-службе миссии ООН в Судане.

— Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Судану и глава Интегрированной миссии ООН по оказанию помощи в переходный период (UNITAMS) Волкер Пертес решительно осудил нападение на сотрудников ООН и гуманитарные объекты в Дарфуре, — говорится в сообщении.

Сами сотрудники погибли в ходе столкновений, вспыхнувших в Кабкабии в Северном Дарфуре, при исполнении своих служебных обязанностей, передает РИА Новости.

15 апреля главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования. В СБР заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума. Также они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме.

Позднее правительственные войска нанесли серию авиаударов по базам СБР. Полковник ВС Судана Халед Абдулла сообщил, что военные взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове. Он подчеркнул, что в ходе сражений были потери.

По словам аль-Бурхана, СБР планировали совершить несколько покушений. Также мятежники, добавил он, намеревались захватить ряд жизненно важных районов Хартума.

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