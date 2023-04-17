Стены московских учреждений культуры украсят специалисты по стрит-арту

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Молодые художники смогут принять участие в арт-проекте «Контуры культуры». Они преобразят интерьеры 15 библиотек и культурных центров Москвы. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила заместитель руководителя департамента культуры столицы Ака Марзаева.

Творческий конкурс проведут во второй раз. Прием заявок уже стартовал, он продлится до 15 мая 2023 года включительно. Художникам необходимо представить оригинальные эскизы, которые ранее не были выставлены на иных площадках. Экспертное жюри определит лучшие работы, которые реализуют в столице.

— Искусство мастеров стрит-арта помогает развитию культурной составляющей Москвы. Благодаря проекту «Контуры культуры» интерьеры городских учреждений получат эксклюзивное дизайнерское оформление, — приводит слова Марзаевой официальный сайт мэра Москвы.

Приступить к работе художники, чьи эскизы выберут в рамках проекта, смогут в середине июля. Завершенные произведения горожане смогут оценить уже осенью 2023 года. Авторы создадут 15 муралов площадью от 65 до 120 квадратных метров.

Темой второго сезона проекта «Контуры культуры» стало новое прочтение классических образов искусства. Художникам предстоит современным визуальным языком воплотить образы музыки, танца и поэзии для горожан различных возрастов.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке талантливых юных художников в столице. Работы молодых авторов выставляют на различных городских площадках.