Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стены московских учреждений культуры украсят специалисты по стрит-арту

Полина Пашкина
Город
Стены московских учреждений культуры украсят специалисты по стрит-арту
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Молодые художники смогут принять участие в арт-проекте «Контуры культуры». Они преобразят интерьеры 15 библиотек и культурных центров Москвы. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила заместитель руководителя департамента культуры столицы Ака Марзаева.

Творческий конкурс проведут во второй раз. Прием заявок уже стартовал, он продлится до 15 мая 2023 года включительно. Художникам необходимо представить оригинальные эскизы, которые ранее не были выставлены на иных площадках. Экспертное жюри определит лучшие работы, которые реализуют в столице.

— Искусство мастеров стрит-арта помогает развитию культурной составляющей Москвы. Благодаря проекту «Контуры культуры» интерьеры городских учреждений получат эксклюзивное дизайнерское оформление, — приводит слова Марзаевой официальный сайт мэра Москвы.

Приступить к работе художники, чьи эскизы выберут в рамках проекта, смогут в середине июля. Завершенные произведения горожане смогут оценить уже осенью 2023 года. Авторы создадут 15 муралов площадью от 65 до 120 квадратных метров.

Темой второго сезона проекта «Контуры культуры» стало новое прочтение классических образов искусства. Художникам предстоит современным визуальным языком воплотить образы музыки, танца и поэзии для горожан различных возрастов.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке талантливых юных художников в столице. Работы молодых авторов выставляют на различных городских площадках.

Искусство Культура Москва Художники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте