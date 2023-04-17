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Пользователи из США пожаловались на сбои в работе YouTube

Лейла Алиева
Общество
Пользователи из США пожаловались на сбои в работе YouTube
Фото: pixabay.com

Американские пользователи видеохостинга YouTube пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили на сайте Downdetector, который занимается отслеживанием неполадок в работе популярных онлайн-ресурсов.

Проблемы с работой YouTube начались около 06:52 по московскому времени. Наибольшее количество пользователей сообщило, что проблемы возникают при просмотре видео. Таких жалоб поступило около 53 процентов. Еще 28 процентов зрителей отметили, что плохо работает приложение видеохостинга.

Утром 18 марта пользователи ресурса «ВКонтакте» пожаловались на проблемы с входом в социальную сеть. В ней не загружались страницы, а раздел «Сообщество» стал временно недоступен.

Похожий случай с сервисами «Яндекса» произошел 6 февраля. Сбой наблюдался в работе практически всех сервисов, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентах для умного дома.

В начале февраля пользователи сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». Согласно представленной информации, сбой произошел в нескольких регионах практически одновременно.

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