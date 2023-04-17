Андрей Бочкарев: Дольщики трех проблемных объектов получат компенсационные квартиры

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, поселение Рязановское, Гореловская улица, 3 Карта всех событий

Комплекты документов подготовили для предоставления компенсационных квартир 365 дольщикам трех проблемных объектов. Объект с жилой площадью построен в поселении Рязановском. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Компенсационный дом, в котором будут предоставлены квартиры, сдали в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Он находится по адресу улица Гореловская, дом 3.

— На сегодняшний день готова документация для восстановления прав 365 дольщиков путем предоставления им квартир. Те, кто вложился в реализацию объектов, но их строительство не начиналось или достройка была нецелесообразна, получат компенсационное жилье в доме, — рассказал Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что объект представляет собой десятисекционное здание, состоящее из двух п-образных корпусов переменной этажности. В нем получат квартиры дольщики проблемных домов в Щербинке, на улице Мостотреста и жилого комплекса «Шишкин лес». На данном этапе собранные документы помогут провести распределение квартир автоматизированным способом.

Пятова добавила, что готовая квартира является оптимальным вариантом восстановления прав обманутых дольщиков. По ее словам, денежные компенсации за жилье, которое было приобретено несколько лет назад, не смогли бы покрыть актуальную на сегодняшний день стоимость.

За 12 лет в столице удалось решить проблемы порядка 27 тысяч обманутых дольщиков.